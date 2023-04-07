Звезда «Игры в кальмара» снимется в мини-сериале с Кейт Бланшетт

Чон Хо-Ён, которая особенно полюбилась зрителям по роли в корейском сериале «Игра в кальмара», штурмует киносообщество! Звезду можно поздравить с участием в первом англоязычном проекте.
Речь идёт о роли в мини-сериале Альфонсо Куарона, где она сыграет вместе с голливудской актрисой Кейт Бланшетт. Чон предстанет в образе тележурналистки и документалистки Кэтрин Рейвенскрофт, это особенно важная роль второго плана.
Проект основан на романе Рене Найт «Disclaimer» (в Росии он вышел под названием «Все совпадения случайны»), который был опубликован в 2015 году.
По сюжету женщина по имени Рейвенскрофт обнаружила на своём прикроватном столике интригующий роман овдовевшего писателя. Всё бы ничего, но она поняла, что играет важную роль в истории, которую так хотела оставить в прошлом.
Пока сериал находится на стадии пост-продакшна и дата его выхода неизвестна. Зато специально для съёмок корейская звезда брала частные уроки английского языка. Обязательно смотрим в оригинале!
«Я люблю бросать себе вызов. И стараться хорошо говорить по-английски и одновременно хорошо играть было очень непросто — возможно, даже слишком непросто. Но у меня есть это желание выводить себя за определённую грань», — рассказала Чон.