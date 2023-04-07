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42 минуты назад

Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним

RT на русском

Шестой сезон медицинской драмы «Ординатор» стал последним, продолжения многосерийного проекта не будет. Причиной стало снижение рейтингов сериала.

Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним
Фото: Кадр из сериала «Ординатор»Кадр из сериала «Ординатор»

Последний эпизод многосерийной медицинской драмы «Ординатор» вышел на экраны в январе 2023 года. Рейтинги шестого сезона сериала значительно упали по сравнению с предыдущими. Кроме того, было зафиксировано сокращение зрительской базы. В результате руководство компании Fox приняло решение закрыть шоу, пишет Deadline.

«Ординатор» выходил с 2018 по 2023 год. Шесть сезонов сериала насчитывали суммарно более 100 эпизодов.

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