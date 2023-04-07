Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним

Шестой сезон медицинской драмы «Ординатор» стал последним, продолжения многосерийного проекта не будет. Причиной стало снижение рейтингов сериала.

Фото: Кадр из сериала «Ординатор» Кадр из сериала «Ординатор»

Последний эпизод многосерийной медицинской драмы «Ординатор» вышел на экраны в январе 2023 года. Рейтинги шестого сезона сериала значительно упали по сравнению с предыдущими. Кроме того, было зафиксировано сокращение зрительской базы. В результате руководство компании Fox приняло решение закрыть шоу, пишет Deadline.