Опубликован трейлер комедийного сериала «На дне»
Опубликован трейлер комедийного сериала «На дне», который снимали в Нижнем Новгороде. Первая серия выйдет в онлайн-кинотеатрах уже 27 апреля. Режиссером картины выступил нижегородский режиссер Борис Казанцев.
Главные роли сыграли Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милёшина и Василий Бабаев.
По сюжету 28-летний парень Стёпа выходит из тюрьмы по УДО. Он мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако все его мечты разрушает наследство бабушки — комната в старинном доме в Нижнем Новгороде и ее долг в 2,5 млн рублей. Теперь расплачиваться за него придется Степе — это будет контролировать нечестный полицейский, который обещает посадить юношу в тюрьму на 10 лет.
Стёпа узнает, что дом, где ему досталась комната, хочет снести застройщик и построить на его месте новый ТЦ. Чтобы срочно раздобыть деньги, Стёпа решает убедить жильцов продать свои доли застройщику и затем сам становится борцом за права собственников.
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