Опубликован трейлер комедийного сериала «На дне»

По сюжету 28-летний парень Стёпа выходит из тюрьмы по УДО. Он мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако все его мечты разрушает наследство бабушки — комната в старинном доме в Нижнем Новгороде и ее долг в 2,5 млн рублей. Теперь расплачиваться за него придется Степе — это будет контролировать нечестный полицейский, который обещает посадить юношу в тюрьму на 10 лет.