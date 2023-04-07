Певица Elvira T рассказала о желании снять мини-сериал

Артистка сообщила, что если бы она работала над сериалом, то вышло бы не более десяти серий. Отмечается, что у певицы уже есть опыт работы в качестве режиссера и сценариста — в 2021 году Тугушева поставила мини-фильм на свой трек «Хорошо без тебя».