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35 минут назад

Певица Elvira T рассказала о желании снять мини-сериал

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Певица Elvira T (настоящее имя — Эльвира Тугушева) рассказала о желании снять мини-сериал. Подробностями она поделилась в интервью для «Звук Медиа».

Певица Elvira T рассказала о желании снять мини-сериал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка сообщила, что если бы она работала над сериалом, то вышло бы не более десяти серий. Отмечается, что у певицы уже есть опыт работы в качестве режиссера и сценариста — в 2021 году Тугушева поставила мини-фильм на свой трек «Хорошо без тебя».

По словам исполнительницы, до сериала у нее «никак не дойдут руки — не хватает моральных и физических сил». Она также выразила уверенность в том, что совмещать съемки с музыкой сложно.

Сериалы,
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