Объявлена дата выхода второго сезона «Андора»

В рамках фестиваля Star Wars Celebration авторы сериала «Андор» сообщили, что премьера продолжения сериала состоится в конце лета или начале осени 2024 года.
По словам шоураннера Тони Гилроя, второй сезон позволил команде реализовать много творческих идей, ведь авторы изначально знали, что он завершит историю.
Сам сюжет рассказывает о судьбе повстанца Кассиана Андора до событий «Изгоя-один» — первый сезон был тепло принят критиками и зрителями.
Съёмки продолжения начались ещё в ноябре, а посетители мероприятия смогли посмотреть ролик по мотивам второго сезона.Кроме того, на презентации показали новый логотип сериала «Аколит», за который отвечает Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки»).
Действие новинки развернётся в период Расцвета Республики и расскажет историю с перспективы «злодеев», релиз намечен на 2024 год.