Объявлена дата выхода второго сезона «Андора»

В рамках фестиваля Star Wars Celebration авторы сериала «Андор» сообщили, что премьера продолжения сериала состоится в конце лета или начале осени 2024 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам шоураннера Тони Гилроя, второй сезон позволил команде реализовать много творческих идей, ведь авторы изначально знали, что он завершит историю.

Сам сюжет рассказывает о судьбе повстанца Кассиана Андора до событий «Изгоя-один» — первый сезон был тепло принят критиками и зрителями.

Съёмки продолжения начались ещё в ноябре, а посетители мероприятия смогли посмотреть ролик по мотивам второго сезона.Кроме того, на презентации показали новый логотип сериала «Аколит», за который отвечает Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки»).