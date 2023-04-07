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15 минут назад

Объявлена дата выхода второго сезона «Андора»

Игромания.руиещё 1

В рамках фестиваля Star Wars Celebration авторы сериала «Андор» сообщили, что премьера продолжения сериала состоится в конце лета или начале осени 2024 года.

Объявлена дата выхода второго сезона «Андора»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам шоураннера Тони Гилроя, второй сезон позволил команде реализовать много творческих идей, ведь авторы изначально знали, что он завершит историю.

Сам сюжет рассказывает о судьбе повстанца Кассиана Андора до событий «Изгоя-один» — первый сезон был тепло принят критиками и зрителями.

Съёмки продолжения начались ещё в ноябре, а посетители мероприятия смогли посмотреть ролик по мотивам второго сезона.Кроме того, на презентации показали новый логотип сериала «Аколит», за который отвечает Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки»).

Действие новинки развернётся в период Расцвета Республики и расскажет историю с перспективы «злодеев», релиз намечен на 2024 год.

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