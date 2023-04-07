Сериал "Актрисы" набирает скорость

Актерская порода меня всегда восхищала: даже при внешней неказистости - физическое совершенство, идеальное владение своим телом и сокрушительное обаяние - совершенно неважно, положительное или отрицательное. Актеры кажутся жителями близкой, но другой планеты - они умеют легко сменять лица, с равным шиком носят хоть королевский прикид, хоть рубище; они спортивны, подвижны, пластичны - словом, неотразимы. За это мы их любим.

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За ними всегда сверкающий шлейф сыгранных ролей. Обреченного на амплуа "своего в доску" пьянчужки на улицах вечно приглашают сообразить на троих, у ног Прекрасного Принца все женщины что мира, что околотка; лицо безупречного Штирлица Тихонов носил всю жизнь, а ранимую в жизни Гурченко все считали эталоном успеха шикарного и вечного.

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С этим шлейфом они входят в наше воображение и в нашу память. И память болезненно откликается на все попытки сложившийся сверкающий имидж разрушить. Конечно, люди приникают к разоблачительным книгам о самой Марлен, не говоря о покончившей жизнь самоубийством Мерилин. Но при этом обязательно приговаривают: как же так - а ведь такая хорошая была артистка!

Приникнут, думаю, и к новому стрим-сериалу "Актрисы". Уже приникли. И я приник. Но не потому, что жажду срывания всех и всяческих масок: мне, согласно профессии, все это и так хорошо знакомо - и актерская ревность, и актерские подставы, и пьянки на премьерах, и ряд волшебных изменений самых милых, казалось, лиц. Поставлено Федором Бондарчуком - а он все это знает еще лучше и полнее. И знает замечательный драматург Паулина Андреева, создавшая много классных клинических картин от "Вертинского" до "Психа". И все участники многопрофильного и многоэтажного действа - прекрасные актеры здесь оказались в своем кругу, в своей стихии и теперь выплескивают на экран всю накопившуюся горечь, "всю злость и всю досаду" на закадычных партнеров и на профессию - счастливую и всегда чреватую несчастьем.

Мы в закулисье. С весельем и отвагой. С хорошим знанием предмета. С отлично выстроенной сюжетной линией - точнее, линиями: персонажей много, ведь только переизбыток толпящихся в голове узнаваемых образов мог позволить одного из самых ярких героев истребить уже в первой тридцатиминутке сериала. Популярный актер театра, похожего на МХТ, - большой талант и активный ходок Георгий, для коллег и друзей Герка (Алексей Макаров) - одним действием поставил черту под короткой, но бурной жизнью, не доиграв мятущегося Зилова в "Утиной охоте". Весьма интригующее начало нашего путешествия таким образом оборвалось на взлете, завязав попутно множество новых сюжетных узелков.

Постепенно материализуется в нашем сознании главная, вероятно, героиня сериала - его вдова Полина, ушедшая было со сцены в церковные мыши, а потом неожиданно вернувшаяся и слетавшая на свою премьеру в самые что ни на есть Канны. Светлана Ходченкова по обыкновению блистательна и беспощадна: ее героиня и глубоко несчастна, и беспринципна, и прекрасна, и омерзительна, а гипотетическое счастье, как любая актриса, видит в славе - столь же нестойкой и изменчивой, как утраченный Герка.

Особо для себя отметил фантастическую по органике Лолиту Милявскую - кинематограф явно проглядел одну из потенциально ярчайших актрис. Я мог бы сейчас долго перечислять исполнителей - все актеры сериала редкостно точны в передаче типовых черт серпентария по имени театр. Где все не так однозначно. Ну, погиб актер, игравший Зилова - но есть его молодой коллега, уставший от "кушать подано" и мечтающий о настоящей роли. И несчастье - это для него счастливый случай. Как тут быть? "Еще башмаков не износил" - а уж рвется на сцену. Но се ля ви: одним тлеть - другим цвесть.

И вот Зилов сыгран - теперь надо ощутить, надо пережить эту раскаленную невидимым пламенем атмосферу премьерного банкета, где коллеги пьют за вырвавшегося к успеху коллегу. А впереди уже новый поворот: приезжает серьезный европейский режиссер ставить "Хор нищих"…

Каждая серия завершается сюрреалистической хореографией, как бы проигрывающей в памяти и, одновременно, отстраняющей только что увиденное под популярную песню типа "Арлекино". Отдельное спасибо за идею снабдить сериал субтитрами, причем не только для слабослышащих - авторы понимают, что с укоренившейся в нашем кино актерской манерой неразборчиво бормотать свои диалоги половина смыслов от зрителя ускользнет. Так что включите субтитры - увидите другую картину.

И наконец, о манере показывать сериалы в час по чайной ложке - с недельной паузой. Это не только негуманно, но и нерасчетливо: далеко не все зрители, за давностью дней забыв о происходящем, потом вернутся - выбор сериалов теперь огромен, мешаются в кучу кони, люди, не соскучишься.