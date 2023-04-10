Не только «Кухня»: 5 лучших сериалов с Еленой Подкаминской

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская отмечает день рождения — 10 апреля звезде исполняется 44 года.

Фото: Кадр из сериала "ИП Пирогова" Кадр из сериала "ИП Пирогова"

В честь праздника «Рамблер» собрал топ лучших сериалов последних лет с участием актрисы, которые не только поднимут настроение, но и скрасят не один (даже самый тоскливый) вечер.

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«Ева, рожай!» (2022 — …)

Ева — талантливая преподавательница танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент девушка понимает, что пора радикально менять и свою жизнь, и решает стать матерью во что бы то ни стало.

Кадр из сериала "Ева, рожай!"

«Последний аксель» (2021)

Молодая фигуристка Катя бежит от своего темного прошлого в Москву. За спиной у нее остается загадочная смерть отца-тирана и младшая сестра, вынужденная в одиночку справляться с подростковым насилием в интернате. Единственным шансом на счастливое будущее Кате видится победа в предстоящем Чемпионате мира по фигурному катанию. Солидная сумма призовых денег поможет вызволить сестру и начать новую жизнь. Но для того, чтобы приблизиться к заветной цели, Кате нужно попасть в команду к главному тренеру сборной Марине Артаковой, женщине жесткой и деспотичной, как и погибший отец фигуристки.

Кадр из сериала "Последний аксель"

«ИП Пирогова» (2019 — 2022)

После измены мужа-чиновника домохозяйка Вера Михеева решает превратить свое хобби по выпечке тортов в основной источник дохода. Она открывает «ИП Пирогова», делает первые робкие шаги в построении малого бизнеса, набивает шишки, терпит неудачи и постепенно завоевывает любовь постоянных покупателей. Помимо любимого дела Вера посвящает себя своей семье: дочери-подростку, отцу-пенсионеру и младшей сестренке. Останется ли у бизнес-леди время для любви?

Кадр из сериала «ИП Пирогова»

«Другие» (2018)

1950-е годы. Бездетная пара берет из детского дома маленькую девочку. Скоро новоиспеченные родители обнаруживают, что им достался необычный ребенок — из тех, кого сегодня называют экстрасенсами. Дочь доставляет родителям массу проблем, к которым те совершенно не готовы. Неожиданно возвращается из сталинских лагерей родная мать девочки, тоже обладающая паранормальными способностями. Она хочет забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринев обещает Вале вернуть дочь, если она поработает на разведку.

«Научи меня жить» (2016 — …)

В городе обнаруживают труп неизвестной женщины — ритуальный характер преступления предполагает появление в городе маньяка. В помощь штатному следователю Рите Сторожевой к расследованию привлекают профессионального психиатра Илью Лаврова, в прошлом уже участвовавшего в поимке маньяков. Личные мотивы и чувства, болезненные события прошлого, неспособность выйти на открытый контакт — все это лишает расследование объективности и порождает череду драматических ошибок.