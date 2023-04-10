$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия» завершится на третьем сезоне

Чемпионат.comиещё 1

Disney и Lucasfilm продлили мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия» на третий сезон. Он станет для проекта финальным и завершит ещё одну главу в истории франшизы.

«Звездные войны: Бракованная партия» завершатся на третьем сезоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Звёздные войны: Бракованная партия» — мультсериал, который стартует параллельно третьему эпизоду саги и продолжается в первые месяцы после него. Главными героями шоу стали несколько клонов: Охотник, Эхо, Тех, Крушила и Прицельщик. Они — солдаты экспериментальной партии, которые не попали под действие чипов во время Приказа 66.

Первые два сезона мультсериала доступны на Disney+. Зрители и критики приняли проект в целом положительно, отмечая некоторые слабые моменты вроде слишком простого сюжета.

Премьера ожидается в 2024 году.

Сериалы,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий