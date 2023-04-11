Макгрегор признался, что хочет снять второй сезон "Оби-Вана Кеноби"

Шотландский актер Мэн Макгрегор признался, что хотел бы увидеть продолжение сериала «Оби-Ван Кеноби» о своем герое из саги «Звездные войны». Об этом актер рассказал в ходе конвента Star Wars Celebration, который прошел в Лондоне в минувшие выходные.

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Говоря о том, как в течение многих лет фанаты и журналисты спрашивали его о возможном возвращении в «Звездные войны», Макгрегор отметил, что «чувствует себя очень хорошо» от того, что вновь изобразил на экране джедая Оби-Вана, а также добавил, что в его сердце «снова что-то открылось».

«Надеюсь, кто-нибудь может подумать, что нам нужно поснимать еще...» — заключил актер.

При этом глава Lucasfilm Кейтлин Кеннеди подчеркнула, что второй сезон «Оби-Вана Кеноби» не находится в разработке.

«Но я никогда не говорю «никогда», потому что всегда есть вероятность. Этот сериал так хорошо приняли, и [режиссерка] Дебора Чоу проделала такую замечательную работу. Дэн Макгрегор действительно хочет сделать еще [сезон]», — рассказала она в интервью Variety.