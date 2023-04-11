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Юэн Макгрегор признался, что хочет снять второй сезон "Оби-Вана Кеноби"

Шотландский актер Мэн Макгрегор признался, что хотел бы увидеть продолжение сериала «Оби-Ван Кеноби» о своем герое из саги «Звездные войны». Об этом актер рассказал в ходе конвента Star Wars Celebration, который прошел в Лондоне в минувшие выходные.

Макгрегор признался, что хочет снять второй сезон "Оби-Вана Кеноби"
© Газета.Ru

Говоря о том, как в течение многих лет фанаты и журналисты спрашивали его о возможном возвращении в «Звездные войны», Макгрегор отметил, что «чувствует себя очень хорошо» от того, что вновь изобразил на экране джедая Оби-Вана, а также добавил, что в его сердце «снова что-то открылось».

«Надеюсь, кто-нибудь может подумать, что нам нужно поснимать еще...» — заключил актер.

При этом глава Lucasfilm Кейтлин Кеннеди подчеркнула, что второй сезон «Оби-Вана Кеноби» не находится в разработке.

«Но я никогда не говорю «никогда», потому что всегда есть вероятность. Этот сериал так хорошо приняли, и [режиссерка] Дебора Чоу проделала такую замечательную работу. Дэн Макгрегор действительно хочет сделать еще [сезон]», — рассказала она в интервью Variety.

Также Кеннеди отметила, что в настоящий момент все заняты проектами, которые были анонсированы в рамках конвента. Это, в частности, несколько новых полнометражных фильмов по «Звездным войнам», один из которых станет прямым продолжением девятого эпизода «Скайуокер. Восход» и расскажет о попытках Рей возродить джедайский орден.

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