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2 часа назад

Ким Кардашьян появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

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Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян объявила о том, что станет частью двенадцатого сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов».

Ким Кардашьян появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своих соцсетях поп-звезда опубликовала небольшой тизер и сообщила, что присоединится к Эмме Робертс в новой части шоу.

Исполнительница роли Мэдисон Монтгомери, Брук Томпсон и ряда других персонажей позже подтвердила это постом с тем же тизером и подписью «Этим летом… Ким и я будем нежными».

Видео доступно на YouTube-канале American Horror News. Права на видео принадлежат FX.

Пока неизвестно, насколько большую роль шоураннеры сериала доверят Кардашьян, другие подробности также не раскрываются.

Ожидается, что 12-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет до конца 2023 года, однако точная дата релиза до сих пор неизвестна.

Сериалы,Американская история ужасов,Эмма Робертс,Ким Кардашьян,
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