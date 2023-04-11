Психолог перечислила опасности просмотра сериалов о маньяках

Фильмы и сериалы о маньяках и серийных убийцах относятся к жанру True Crime и неизменно вызывают большой интерес у общественности. Их сюжеты основаны на реальных событиях, и многие зрители наверняка помнят те холодящие кровь истории. Жуткие происшествия, насилие и убийства в таких картинах показаны максимально натуралистично — настолько, что иногда хочется зажмурить глаза.

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Споры о необходимости создания таких картин не утихают, однако очевидно одно: они пользуются популярностью, а значит киноделы от них не откажутся. Такие ленты приносят большую выручку кинокомпаниям, но одновременно и вредят психике зрителей.

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Психолог Светлана Костромина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что подобные картины значительно влияют на психику. Есть немало исследований, подтверждающих, что сцены насилия в любом исполнении вызывают определенный эмоциональный отклик у зрителя — тем более сильный, чем эмоциональнее заряжена сцена.

Светлана Костромина отмечает, что зритель такой ленты может бессознательно перенять определенные модели поведения героев.

«В сериале, где есть сцены насилия, всегда есть тот, кто совершает насилие и тот, кто является жертвой. Зрители могут себя идентифицировать и с тем, и с другим типом героев. Есть исследования, которые показывают, что просмотр сцен насилия способствует радикализации населения, подталкивает их к более агрессивным действиям», — отмечает психолог.

С одной стороны, склонные к агрессии и насилию люди могут перейти от агрессивных мыслей к вполне реальным поступкам. И наоборот — те, кто идентифицирует себя с жертвой, испытывают нарастание тревоги, страха, ужаса, боятся ходить по улице и ощущают огромный спектр тревожных переживаний. Вплоть до того, что внешность человека, напоминающая облик маньяка, может стать триггером для страха.

Давно отмечается, что люди, совершающие серийные убийства, отличаются простым, ничем не угрожающим внешним видом — это самые обычные люди среди нас. Зритель может начать тревожиться, подозревать окружающих. Это нарушает коммуникацию среди людей, снижает доверие, повышает страхи, переживания. В итоге может возникнуть мысль — как жить в мире, где совершенно небезопасно? Эти разрушительные предположения не могут обернуться ничем хорошим.