Белла Рэмзи возглавит второй сезон сериала BBC «Срок»

Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмзи утверждена на главную роль во второй сезон тюремной драмы BBC «Срок».
Компанию на съёмочной площадке ей составят Джоди Уиттакер, Тамара Лоуренс и Шиванн Финнеран.
Телешоу Джимми МакГоверна, в первом сезоне которого сыграли Стивен Грэм и Шон Бин, перенесётся в женскую тюрьму, где можно будет увидеть Рэмзи в образе Келси.
Девушка окунётся в совершенно новый мир вместе с Орлой (Уиттакер) и Эби (Лоуренс). Даже при постоянной угрозе насилия они вдруг обнаруживают неожиданную сплочённость и разделяют понятия, которые облегчают им жизнь.
«Я очень счастлива быть частью проекта, работать с невероятной командой после очень сильного первого сезона», - сообщила Рэмзи в специальном заявлении для прессы. «И это такая честь быть Келси, я очень рада погрузиться в её мир в ближайшие месяцы».
На днях также стало известно, что Белла снимется в исторической драме «Чудовищная красота» с Домиником Уэстом и Рут Негга.