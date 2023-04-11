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20 минут назад

Белла Рэмзи возглавит второй сезон сериала BBC «Срок»

Inc-News

Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмзи утверждена на главную роль во второй сезон тюремной драмы BBC «Срок».

Белла Рэмзи возглавит второй сезон сериала BBC «Срок»
Фото: Inc-NewsInc-News

Компанию на съёмочной площадке ей составят Джоди Уиттакер, Тамара Лоуренс и Шиванн Финнеран.

Телешоу Джимми МакГоверна, в первом сезоне которого сыграли Стивен Грэм и Шон Бин, перенесётся в женскую тюрьму, где можно будет увидеть Рэмзи в образе Келси.

Девушка окунётся в совершенно новый мир вместе с Орлой (Уиттакер) и Эби (Лоуренс). Даже при постоянной угрозе насилия они вдруг обнаруживают неожиданную сплочённость и разделяют понятия, которые облегчают им жизнь.

«Я очень счастлива быть частью проекта, работать с невероятной командой после очень сильного первого сезона», - сообщила Рэмзи в специальном заявлении для прессы. «И это такая честь быть Келси, я очень рада погрузиться в её мир в ближайшие месяцы».

На днях также стало известно, что Белла снимется в исторической драме «Чудовищная красота» с Домиником Уэстом и Рут Негга.

Сериалы,Джоди Уиттакер,Стивен Грэм,Доминик Уэст,Шон Бин,Джимми Макговерн,
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