5 сериалов о женщинах, нарушающих табу

«Кто правит миром? Женщины» — это строчки из вдохновляющего поп-гимна Бейонсе, все еще актуального во многих странах мира.

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В 21-м веке общество сделало большой прогресс, но многие запреты и предубеждения еще живут и отравляют жизнь половине населения Земли.

Мы выбрали из библиотеки онлайн-кинотеатра KION 5 сериалов про сильных женщин.

«Дрянь» (2016–2019, реж. Гарри Брэдбир, Тим Киркби)

Как и все молодые, Флибег (Фиби Уоллер-Бридж) попробовала перекинуть жизнь через плечо, а в итоге на лопатках оказалась она сама. Ее кафе близко к разорению, а отца и сестру пожирают их токсичные партнеры. Поэтому девушка справляется с трудностями одна, используя два главных оружия: острый юмор и надежду на лучшее.

«Секс в большом городе» (1998–2004)

Этот сериал был прорывным для начала 21-го века, потому что показал, как свободно может вести себя современная женщина. Она может изменять, верить в того самого принца, строить карьеру. Пусть в финале почти все героини выходят замуж и приходят к финалу «долго и счастливо», отдельные эпизоды проекта до сих пор удивляют широтой мысли авторов.

«Сверхновая» (2022, реж. Хуан Фернандес Гебауэр, Ана Кац)

Муриэль Николаса (Джоанна Чифо) — модель плюс-сайз, иногда соглашается на унизительные для себя проекты, веря, что ей удастся пробиться из низов. А пока ей приходится выслушивать комментарии о своем теле от родственников и торговать пирожками.

«Список желаний» (2017)

Старушка Мими (Мириам Маргулис) узнает о смертельном диагнозе, принимает свою судьбу, но решает, что пора осуществить задуманные желания. Помощи она просит у своей дочери Френ (Фрог Стоун), привыкшей к выходкам матери. В таких ситуациях обычно не отказывают.

«Мост» (2011—2018)