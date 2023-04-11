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29 минут назад

HBO объявила о старте съемок второго сезона "Дома дракона"

Мария Иглина

Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" уже начались, об этом объявила HBO.

HBO объявила о старте съемок второго сезона "Дома дракона"
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

Известно, что съемки продлятся несколько месяцев, а премьера состоится не раньше 2024 года. Также сообщается, что HBO уже запланировала четыре сезона.

Раскрыты подробности второго сезона "Дома дракона"

В приквеле "Игры престолов", "Доме дракона", сюжет разворачивается вокруг семейства Таргариенов. По словам авторов проекта, новый сезон сериала будет гораздо больше напоминать оригинальную сагу автора Джорджа Мартина.

Ранее стало известно, что HBO намерен выпустить новый приквел "Игры престолов".

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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