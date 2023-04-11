HBO объявила о старте съемок второго сезона "Дома дракона"

Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" уже начались, об этом объявила HBO.
Известно, что съемки продлятся несколько месяцев, а премьера состоится не раньше 2024 года. Также сообщается, что HBO уже запланировала четыре сезона.
В приквеле "Игры престолов", "Доме дракона", сюжет разворачивается вокруг семейства Таргариенов. По словам авторов проекта, новый сезон сериала будет гораздо больше напоминать оригинальную сагу автора Джорджа Мартина.
Ранее стало известно, что HBO намерен выпустить новый приквел "Игры престолов".