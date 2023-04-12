Вышел трейлер сериала "Черный рыцарь"
Представлен угрюмый тизер-трейлер "Черного рыцаря" (Black Knight). Это масштабный южнокорейский постапокалиптический сериал.
События шоу разворачиваются в 2071-м году, когда из-за глобальной катастрофы население планеты сократилось до 1%. Главный герой - легендарный курьер, постоянно рискуя жизнью доставляющий через безжизненные и отравленные пустоши необходимое для выживания остатков некогда пышной популяции.
В основе скрипта - комикс "Рыцарь доставки" (Delivery Knight). В ролях - Ким У-бин, Исом, Сон Сын-хон и Кан Ю-сок.
Релиз шоу - 12 мая.