Зрители не хотят отдельный фильм о Кэтлин из «Одних из нас»

Сериал «Одни из нас» завоевал популярность у зрителей, однако не все персонажи получили одинаковое внимание. Одна из актрис шоу выразила желание получить собственный фильм о судьбе своего персонажа. Однако в Сети были высказаны мнения, что герой звезды является далеко не самым интересным.