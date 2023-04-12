$82.18+2.6889.73+2.63

Зрители не хотят отдельный фильм о Кэтлин из «Одних из нас»

Сериал «Одни из нас» завоевал популярность у зрителей, однако не все персонажи получили одинаковое внимание. Одна из актрис шоу выразила желание получить собственный фильм о судьбе своего персонажа. Однако в Сети были высказаны мнения, что герой звезды является далеко не самым интересным.

Зрители не хотят отдельный фильм о Кэтлин из «Одних из нас»
© Cq.ru

Актриса Мелани Лински, сыгравшая Кэтлин в экранизации The Last of Us, в одном из интервью заявила о готовности сняться в спин-оффе, посвященном ее герою. После публикации интервью многие пользователи Сети инициативу звезды не поддержали, назвав героиню «абсолютно ненужной».

Вряд ли идея актрисы будет реализована, однако ее желание получить собственный фильм уже вызвало много дискуссий среди поклонников сериала.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий