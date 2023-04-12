Зрители не хотят отдельный фильм о Кэтлин из «Одних из нас»
Сериал «Одни из нас» завоевал популярность у зрителей, однако не все персонажи получили одинаковое внимание. Одна из актрис шоу выразила желание получить собственный фильм о судьбе своего персонажа. Однако в Сети были высказаны мнения, что герой звезды является далеко не самым интересным.
Актриса Мелани Лински, сыгравшая Кэтлин в экранизации The Last of Us, в одном из интервью заявила о готовности сняться в спин-оффе, посвященном ее герою. После публикации интервью многие пользователи Сети инициативу звезды не поддержали, назвав героиню «абсолютно ненужной».
Вряд ли идея актрисы будет реализована, однако ее желание получить собственный фильм уже вызвало много дискуссий среди поклонников сериала.