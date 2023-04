Из «Гарри Поттера» сделают сериал, который исправит все проблемы фильмов

Из фильмов «Гарри Поттер» вырезали слишком многое

Эпоха Дэвида Йейтса в «Гарри Поттере»

Зачем нужен сериал по «Гарри Поттеру»

Сразу после анонса в интернете пошли шутки о том, что в угоду современным трендам главными героями станут представители меньшинств. Но, учитывая репутацию и подход HBO, можно ожидать нечто в духе недавнего сериала The Last of Us: основной каст наверняка будет схож с книжными персонажами, а второстепенные герои действительно могут отличаться от первоисточника.