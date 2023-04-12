Из «Гарри Поттера» сделают сериал, который исправит все проблемы фильмов

У фильмов было много недостатков, особенно с появлением Дэвида Йейтса. Пора это исправлять.

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В начале апреля авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Warner Bros. перезапустит «Гарри Поттера». Компания выпустит большой и дорогой сериал — по одному сезону на каждую книгу. В планах также привлечь создательницу вселенной Джоан Роулинг: она будет следить за тем, чтобы шоу следовало пути оригинала.

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Интернет встретил новость негативно. Например, опрос у нас в телеграм-канале показал, что большинство читателей против перезапуска «Гарри Поттера», а общие комментарии в соцсетях выражают негодование. Зрители видят в этом всём только одну сторону: Warner Bros. просто хочет заработать больше денег, посягая на самое сокровенное.

Однако эта идея может вылиться во что-то замечательное — «Гарри Поттеру» нужна экранизация в виде сериала.

Из фильмов «Гарри Поттер» вырезали слишком многое

Сразу обговорим самое главное: в начале нулевых продюсерам «Гарри Поттера» удалось собрать идеальный актёрский состав для экранизации культовой вселенной. Все артисты походили на свои книжные версии — в особенности трио главных героев. А Северуса Снэйпа в исполнении неотразимого Алана Рикмана фанаты не забудут никогда.

Фильмы также могли похвастаться музыкой культового композитора Джона Уильямса — главную тему франшизы фанаты помнят и очень любят даже спустя 20 лет. Кроме того, за постановку первых трёх картин отвечали талантливые режиссёры.

Так, «Философский камень» и »Тайную комнату» снял Крис Коламбус, мастер по созданию сказочной атмосферы. А более взрослого «Узника Азкабана» поручили новатору Альфонсо Куарону, который очень тонко показал взросление Гарри Поттера и всей франшизы в целом.

Первые три картины считаются классикой: это замечательные фильмы, которые будут помнить многие поколения вперёд. Живая режиссура, юмор, волшебная атмосфера и харизматичные персонажи — мы выросли на этих фильмах и с большим удовольствием продолжаем возвращаться в мир, воссозданный по книгам Джоан Роулинг.

Однако начиная с «Кубка огня», экранизации четвёртой книги, всё пошло по наклонной. Продюсеры пригласили театрального режиссёра Майка Ньюэлла — и он привнёс настоящее безумие на съёмки. Постановщик решил вырезать немалую часть первоисточника, сосредоточившись на Турнире Трёх Волшебников и только на ключевых событиях книги.

Самым ярким звоночком для фанатов стал эпизод в начале фильма, который полностью противоречил книжному оригиналу. После того как Кубок выбрал Гарри Поттера участником опасного турнира, в оригинале профессор Дамблдор разговаривал с ним тихим голосом без какого-либо осуждения. В фильме же директор школы выходит из себя: хватает мальчика за плечи и яростно допрашивает его. И если бы это было единственным расхождением с оригиналом.

В целом «Кубок Огня» наглядно показал, что будет, если попытаться уместить события огромного романа в два с половиной часа. Это значит, что под нож попадут пусть и не самые важные, но далеко не проходные моменты.

Финал чемпионата мира по квиддичу, борьба Гермионы за права эльфов под названием «Г.А.В.Н.Э.», разоблачение репортёра Риты Скитер, подарок в 1000 галлеонов братьям Уизли от Гарри — всё это и многое другое не попало в экранизацию.

Но по-настоящему мрачные времена для «Гарри Поттера» наступили позже.

Эпоха Дэвида Йейтса в «Гарри Поттере»

Начиная с пятого фильма, экранизации «Ордена Феникса», за франшизу единолично отвечает британский режиссёр Дэвид Йейтс. До прихода к серии он занимался постановкой английских мини-сериалов и абсолютно ничем не выделялся на фоне коллег по профессии.

К сожалению, свою «обыкновенность» он перенёс и в «Гарри Поттера». Фильмы под его руководством приобрели невзрачную картинку, а актёры перестали отыгрывать на свой максимум. Это наверняка связано с очень плотным графиком съёмок: у авторов попросту не было времени на постановку более удачных дублей.

В этом сложно винить исключительно Йейтса — всё же ему достались самые большие книги в серии — однако именно под его руководством вышли фильмы, которые вычеркнули множество важных моментов из книг.

Арка предательства и воссоединения с семьёй Перси Уизли, вратарская карьера Рона в квиддиче, сближение Гарри и Джинни, ужасающая правда о родителях Невилла и его мести — всё это зрители так и не увидели.

Но самое главное упущение Йейтса — отсутствие атмосферы «Гарри Поттера». Что «Орден Феникса», что «Принц-полукровка», что даже разделённые на две части «Дары Смерти» — все они лишены той самой души, за которую мы когда-то полюбили вселенную и её героев.

Где бесконечные шуточки Фреда и Джорджа? Где откровенные разговоры персонажей с выяснением отношений? Где раскаяние Дадли Дурсля? Где, собственно, атмосфера тотальной безнадёги после возрождения лорда Волан-де-Морта?

После выхода трёх «Фантастических тварей» стало очевидно, что лучшие качества фильмов Йейтса строятся исключительно на очень мощном первоисточнике. Без него постановщик снимает средние и провальные фильмы (привет, «Тайны Дамблдора»).

А ведь свои услуги для режиссуры «Даров Смерти» предлагал Альфонсо Куарон, постановщик «Узника Азкабана». Кто знает, какой самородок упустило руководство Warner Bros.

Зачем нужен сериал по «Гарри Поттеру»

Всё просто — оригинальные книги стоят того, чтобы по ним сняли качественную экранизацию без отказа от важных сюжетных линий. И сериальный формат здесь подойдёт как нельзя кстати.

Представьте, что было бы с «Игрой престолов», если бы каждую книгу сняли в полнометражный фильм на два-три часа вместо десяти серий. Авторам пришлось бы вырезать множество сюжетных линий, пожертвовать многими откровенными сценами и заметно сократить количество диалогов в угоду экшену и ключевым событиям.

Именно это и произошло с «Гарри Поттером». И сейчас, в эру крупнобюджетного телевидения, выпуск сериала по культовой франшизе с сохранением всех сюжетных линий, шуток и общей атмосферы кажется отличной идеей за исключением одного — актёров.

Сразу после анонса в интернете пошли шутки о том, что в угоду современным трендам главными героями станут представители меньшинств. Но, учитывая репутацию и подход HBO, можно ожидать нечто в духе недавнего сериала The Last of Us: основной каст наверняка будет схож с книжными персонажами, а второстепенные герои действительно могут отличаться от первоисточника.

Кроме того, после вполне ожидаемой рекордной премьеры сериала по «Гарри Поттеру» Warner Bros. может заняться и другими проектами по вселенной. Например, выпустить фильм, посвящённый детству и становлению Волан-де-Морта или снять приквел о создании Хогвартса четырьмя величайшими волшебниками — у киностудии есть множество вариантов по расширению вселенной.

Поэтому не стоит думать, что дело ограничится лишь перезапуском знаменитой франшизы с другими актёрами. Нет, нас абсолютно точно ждут новые игры, сериалы, фильмы и коллаборации с другими брендами.