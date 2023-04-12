Фото: первый постер из аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти»

Adult Swim презентовал первый постер аниме-сериала «Рик и Морти» — это официальная аниме-адаптация культового многосерийного мультфильма о похождениях престарелого учёного Рика и его внука Морти.
За постановку десятисерийного японского аниме-сериала отвечает Такаси Сано, наиболее известный по аниме «Башня Бога» и «Эпоха смут». Он уже работал над миром «Рика и Морти», приложив руку к восьмиминутной короткометражке «Рик и «Морти против Геноцидера».
Премьера аниме-адаптации «Рика и Морти» состоится в этом году. В конце прошлого года вышел шестой сезон оригинального шоу.
«Рик и Морти» рассказывает про школьника по имени Морти и его дедушку Рика. Внуку никогда не бывает скучно с дедушкой, поскольку он — учёный, занимающийся построением и изучением различных устройств. Чаще всего Рик и Морти оказываются в самых насыщенных приключениях.