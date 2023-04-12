Фото: первый постер из аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти»

Adult Swim презентовал первый постер аниме-сериала «Рик и Морти» — это официальная аниме-адаптация культового многосерийного мультфильма о похождениях престарелого учёного Рика и его внука Морти.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

За постановку десятисерийного японского аниме-сериала отвечает Такаси Сано, наиболее известный по аниме «Башня Бога» и «Эпоха смут». Он уже работал над миром «Рика и Морти», приложив руку к восьмиминутной короткометражке «Рик и «Морти против Геноцидера».

Первый постер аниме-адаптации «Рика и Морти»

Чемпионат.com

Премьера аниме-адаптации «Рика и Морти» состоится в этом году. В конце прошлого года вышел шестой сезон оригинального шоу.