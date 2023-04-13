Трейлер «Асоки» собрал 10 млн просмотров за пять дней

За первые пять дней трейлер посмотрели больше 10 млн раз — это абсолютный рекорд для сериалов по вселенной «Звёздных войн». Например, дебютный трейлер «Кеноби» посмотрели 12 млн раз только за 11 месяцев, а трейлер «Книги Бобы Фетта» собрал 11 млн за год. Скорее всего, ролик в конечном итоге побьёт результат первого тизера «Кеноби», который посмотрели 18 млн раз за год и несколько месяцев.