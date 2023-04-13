В четверг, 13 апреля, в сети выходит сериал «Жить жизнь» от создателей «Содержанок». Это стильный проект о том, как считывать манипуляции и в какие отношения точно не стоит вступать. Лента основана на одноимённом романе писательницы Анны Богинской. Главную роль исполняет Любовь Аксёнова. Она играет 30-летнюю Аню — модного маркетолога. Её героиня не может влюбиться в психологически здорового мужчину, её привлекают только манипуляторы и тираны. Вступив в отношения с одним из них в очередной раз, Аня начинает понимать, что у появления череды токсичных партнёров есть причина.

В четверг, 13 апреля, в онлайн-кинотеатре START выходит сериал «Жить жизнь», основанный на одноимённом романе писательницы Анны Богинской. Режиссёром выступил Артём Аксёненко, ранее работавший над многосерийной лентой «Медиатор».

В центре сюжета — 30-летняя Аня, модный маркетолог. Она целеустремлённая, умная, но травмированная женщина. Год назад её муж умер, и она до сих пор периодически винит себя в том, что с ним произошло. Тем не менее Аня устала от одиночества и соскучилась по мужскому вниманию.

Обнаружив у себя в груди уплотнение, она идёт к молодому и симпатичному врачу Матвею, который привлекает её с первой же минуты. Позже на свидании с ним Аня понимает, что столкнулась с осознанной манипуляцией с его стороны — мужчина использовал известные техники, чтобы соблазнить жертву. Аня раскусила его и ушла, но тянуть её к Матвею меньше не стало.

Кому-то по промоматериалам к проекту может показаться, что в основе сюжета — похоть и страсть, но это лишь то, что лежит на поверхности. Постепенно история раскрывается с точки зрения психологии и оказывается намного глубже.

Аня не просто ранена смертью супруга — она травмирована их нездоровыми отношениями, в которых её муж позволял себе унижать её и манипулировать ею. Зависимая от подобной «любви», она не может заинтересоваться хорошим мужчиной, а привлекают её только опасные парни и эмоциональные качели с ними. Поэтому она, даже осознавая, что ею манипулируют, всё равно не выходит из игры, а продолжает её. Впрочем, по ходу сериала Аня понимает, что у цикличности её токсичных партнёров есть причина.

Авторы сериала освещают актуальную и важную тему в невероятно стильном, эффектном оформлении. Лента затягивает и влюбляет в себя всем и сразу, начиная от костюмов и локаций и заканчивая цветокоррекцией.

Атмосфера лоска, состоятельной жизни в мегаполисе отражена в потрясающих нарядах персонажей, особенно главной героини, в элитных ресторанах, офисах и других красивых помещениях. Сразу видно, что лента снята авторами популярных «Содержанок» — у проектов похожий почерк.

Стоит отметить смелость исполнительницы главной роли: Аксёнова в некоторых эпизодах демонстрирует обнажённые части тела, причём нагота при этом полностью обусловлена сюжетом и такие кадры сняты очень эстетично. Впечатляет и чувственный танец, исполненный актрисой под мелодичный трек «На ощупь» певицы Ксении Минаевой.

Также особенно запоминается Юрий Чурсин в роли холодного, властного бывшего мужа Ани. Он появляется на экране нечасто, но каждый раз привлекает к себе всё внимание. От актёра даже с экрана веет страстью и желанием подчинять.

На их фоне несколько теряется Роман Васильев, который играет Матвея. Кажется, что его герой должен быть более уверенным в своей неотразимости, чем это показывает артист.

Отдельной похвалы заслуживают оператор и монтажёр: в сериале множество красивых кадров, мелочей и впечатляющих переходов, которые добавляют ленте стиля. Саундтрек к сериалу также подобран крайне удачно.

У проекта «Жить жизнь» огромное количество плюсов, и при сохранении динамики и атмосферы первых эпизодов есть все шансы войти в список сливок в мире российских сериалов и покорить множество зрительских сердец. Однако эта картина явно не для консервативных зрителей, в чьё мировоззрение не вписываются некоторые нормы современной жизни в большом городе.