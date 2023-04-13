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Джоан Роулинг присоединилась к команде создателей сериала о Гарри Поттере

С 12 апреля телеканал HBO ведет производство сериала "Гарри Поттер" по одноименной серии книг, автор которых Джоан Роулинг будет участвовать в процессе как исполнительный продюсер, пишут "Известия".

Джоан Роулинг присоединилась к команде сериала о Гарри Поттере
© Ревизор - культура

Намерения телеканала серьезны: производитель не только анонсировал выпуск проекта по книгам писательницы о мальчике-волшебнике, но и уже подготовил тизер-трейлер, который доступен в социальных сетях.

Создатели объявили, что сделают прямую адаптацию культовых книг.

Генеральный директор HBO Кейси Блойс обещал: каждый сезон будет снят по оригинальным книгам. Планируется, что проект посмотрят по всему миру.

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