Пользователи встретили анонс сериала «Гарри Поттер» с позитивом

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных деталей и атмосферы волшебного мира.

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HBO показала первый тизер сериала — и его, на удивление, приняли, скорее, позитивно. Ролик посмотрели почти 600 тыс. раз за сутки, и в основном зрители остались довольны анонсом. На момент публикации заметки у видео 20 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.

Пользователи по большей части отмечают, что перезапуск франшизе действительно необходим — особенно много подобных комментариев исходит от тех, кто читал книги.

Некоторые отрывки из комментариев на YouTube Я всегда мечтал о сериале по «Гарри Поттеру», который бы адаптировал каждую книгу. Но теперь, когда его анонсировали, он меня пугает.

Я настроен оптимистично. В детстве я читал книги и смотрел фильмы множество раз, поэтому я надеюсь, что сериал покажет все важные события из книг.

Я полагаю, что сериал будет следовать сюжету книг гораздо чаще, чем фильмы.

Если шоу будет успешным, я надеюсь, что они отдадут должное Джинни и Драко как персонажам… В книгах было гораздо больше, чем в фильмах! Я также хочу увидеть все матчи по квиддичу из книг.

Каждой книге — по сезону! Очень нравится анонс. Максимально возможное число деталей из книг. Я в предвкушении.