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Опубликован тизер-трейлер сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика»

На официальном сайте стримингового сервиса Peacock выпустили первый в своей серии тизер-трейлер нового мини-сериала «Континенталь» по вселенной боевика «Джон Уик».

Об этом сообщает информационное агентство «Газета.ру».

Сюжет новой мини картины захватывает временные рамки 70-х годов прошлого века и описывает предшествующие события относительного оригинального боевика «Джона Уика» (17+).

Сам сериал предположительно будет состоять из трех эпизодов, продолжительность которых составит около полутора часа каждый. Главным героем во всех трех эпизодах является молодой Уинстон в исполнении актера Колина Вуделла. По сюжету, главному герою необходимо внедриться в «сообщество» киллеров и стать управляющим одного из самых крупных отелей.

По имеющейся информации, премьера сериала должна состояться в сентябре 2023 года.

Немного ранее директор киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил, что сотрудничество с Киану Ривзом будет продолжено несмотря на выход четвертой части боевика с его участием. Кроме этого, выход эпизодов запланирован на осень этого года, так как большая часть материала уже готова.

18+
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