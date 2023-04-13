Опубликован тизер-трейлер сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика»

На официальном сайте стримингового сервиса Peacock выпустили первый в своей серии тизер-трейлер нового мини-сериала «Континенталь» по вселенной боевика «Джон Уик».

Об этом сообщает информационное агентство «Газета.ру».

Сюжет новой мини картины захватывает временные рамки 70-х годов прошлого века и описывает предшествующие события относительного оригинального боевика «Джона Уика» (17+).

Сам сериал предположительно будет состоять из трех эпизодов, продолжительность которых составит около полутора часа каждый. Главным героем во всех трех эпизодах является молодой Уинстон в исполнении актера Колина Вуделла. По сюжету, главному герою необходимо внедриться в «сообщество» киллеров и стать управляющим одного из самых крупных отелей.

По имеющейся информации, премьера сериала должна состояться в сентябре 2023 года.