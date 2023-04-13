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Джоан Роулинг будет участвовать в создании сериала про «Гарри Поттера»

После нашумевшего выхода тизера сериала-перезапуска «Гарри Поттера» журналистам удалось пообщаться с генеральным директором HBO и Maxом Кейси Блойсом.

Джоан Роулинг будет участвовать в создании сериала про «Гарри Поттера»
© Игромания.ру

Блойс не стал комментировать скандалы вокруг создательницы «поттерианы» Джоан Роулинг. Он заметил, что ему «гораздо важнее то, что на экране». Также он рассказал, что писательница будет исполнительным продюсером шоу и что её идеи помогут в создании шоу. Других подробностей о будущем сериале нет.

Ранее сообщалось, что проект более подробно адаптирует книги основной серии, а продолжительность шоу составит около 10 лет — актёры на центральные роли тоже планируются новые.

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