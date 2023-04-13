Джоан Роулинг будет участвовать в создании сериала про «Гарри Поттера»

Блойс не стал комментировать скандалы вокруг создательницы «поттерианы» Джоан Роулинг. Он заметил, что ему «гораздо важнее то, что на экране». Также он рассказал, что писательница будет исполнительным продюсером шоу и что её идеи помогут в создании шоу. Других подробностей о будущем сериале нет.