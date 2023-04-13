Джоан Роулинг будет участвовать в создании сериала про «Гарри Поттера»
После нашумевшего выхода тизера сериала-перезапуска «Гарри Поттера» журналистам удалось пообщаться с генеральным директором HBO и Maxом Кейси Блойсом.
Блойс не стал комментировать скандалы вокруг создательницы «поттерианы» Джоан Роулинг. Он заметил, что ему «гораздо важнее то, что на экране». Также он рассказал, что писательница будет исполнительным продюсером шоу и что её идеи помогут в создании шоу. Других подробностей о будущем сериале нет.
Ранее сообщалось, что проект более подробно адаптирует книги основной серии, а продолжительность шоу составит около 10 лет — актёры на центральные роли тоже планируются новые.