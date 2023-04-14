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Зрители удивились появлению чернокожих русских крестьян в американском сериале «Великая»

Стриминговая платформа HULU опубликовала трейлер третьего сезона американского комедийного сериала «Великая», в котором рассказывается о жизни юной Екатерины Великой. Однако ролик вызвал у зрителей удивление.

Зрители удивились появлению чернокожих крестьян в сериале «Великая»
© Слово и дело

Некоторые роли в сериале исполняют чернокожие актеры. Пользователи нашли достаточно странным то, что у русской девушки-крестьянки темная кожа и черные, курчавые волосы. Кроме того, появление темнокожего графа тоже вызвало смешанные чувства у зрителей.

«Крестьяне-негры конечно повеселило», — отметили комментаторы.

В обществе идет активное обсуждение своеобразной и вольной трактовки исторических событий. Однако стоит признать, что многим появление темнокожих актеров показалось забавным.

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