Зрители удивились появлению чернокожих крестьян в сериале «Великая»

Зрители удивились появлению чернокожих русских крестьян в американском сериале «Великая»
Стриминговая платформа HULU опубликовала трейлер третьего сезона американского комедийного сериала «Великая», в котором рассказывается о жизни юной Екатерины Великой. Однако ролик вызвал у зрителей удивление.
Некоторые роли в сериале исполняют чернокожие актеры. Пользователи нашли достаточно странным то, что у русской девушки-крестьянки темная кожа и черные, курчавые волосы. Кроме того, появление темнокожего графа тоже вызвало смешанные чувства у зрителей.
«Крестьяне-негры конечно повеселило», — отметили комментаторы.
В обществе идет активное обсуждение своеобразной и вольной трактовки исторических событий. Однако стоит признать, что многим появление темнокожих актеров показалось забавным.