Зрители удивились появлению чернокожих крестьян в сериале «Великая»

Стриминговая платформа HULU опубликовала трейлер третьего сезона американского комедийного сериала «Великая» , в котором рассказывается о жизни юной Екатерины Великой. Однако ролик вызвал у зрителей удивление.

Некоторые роли в сериале исполняют чернокожие актеры. Пользователи нашли достаточно странным то, что у русской девушки-крестьянки темная кожа и черные, курчавые волосы. Кроме того, появление темнокожего графа тоже вызвало смешанные чувства у зрителей.