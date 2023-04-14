Кинорежиссер Рустам Мосафир поделился своими мыслями о возможном продлении сериала "Король и Шут" на второй сезон. Свое мнение он высказал в интервью для "Подкаста Кинопоиска".

Специалист не исключает такой возможности. Он заявил, что новые серии могут быть полностью посвящены фэнтезийному миру, который создан Горшком и Князем.

По словам Мосафира, "Король и Шут" является экспериментальным проектом в плане режиссуры, благодаря уникальному миру колдунов, леших и лесников, который они создали. Это дает свободу для развития истории и персонажей в продуманном фэнтезийном мире. Режиссер сравнивает мир "Короля и Шута" с киновселенной Marvel, подчеркивая его потенциал для долгосрочной истории.