Сериал «Аколит» выставит джедаев в дурном свете

Шоураннер сериала «Аколит» Лесли Хэдланд в одном из недавних интервью заявила, что её задача — рассказать, как джедаи дошли до того, что их смогли дискредитировать и в результате почти всех истребить. Лесли также отметила, что шоу во многом будет схоже с картиной «Звёздные войны: Последние джедаи».