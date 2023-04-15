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Сильвестр Сталлоне будет снимать фильмы и сериалы для Amazon

Amazon Studios подписала соглашение о сотрудничестве с Сильвестром Сталлоне и его кинокомпанией Balboa Productions. Сообщается, что контракт заключён на «много лет».

Сильвестр Сталлоне будет снимать фильмы и сериалы для Amazon
© Чемпионат.com

Согласно ему, Сталлоне будет сам режиссировать, продюсировать и сниматься в фильмах и телевизионных проектах. А показывать их будут в онлайн-кинотеатре Prime Video. Но полнометражные фильмы сначала будут прокатывать в кинотеатрах.

Сталлоне учредил Balboa Productions в 2018 году. Из-под крыла компании в 2022 году вышел хитовый сериал «Король Талсы», который стал хитом на Paramount+. Шоу уже продлили на второй сезон. Сейчас Сильвестр снимается с семьёй в реалити-шоу «Семья Сталлоне». Его премьера состоится в онлайн-кинотеатре Paramount 17 мая этого года.

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