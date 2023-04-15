Сильвестр Сталлоне будет снимать фильмы и сериалы для Amazon

Amazon Studios подписала соглашение о сотрудничестве с Сильвестром Сталлоне и его кинокомпанией Balboa Productions. Сообщается, что контракт заключён на «много лет».

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Согласно ему, Сталлоне будет сам режиссировать, продюсировать и сниматься в фильмах и телевизионных проектах. А показывать их будут в онлайн-кинотеатре Prime Video. Но полнометражные фильмы сначала будут прокатывать в кинотеатрах.