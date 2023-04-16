Новые серии «Футурамы» начнут выходить этим летом

В прошлом году стало известно, что мультсериал «Футурама» вернётся в 2023-м. А теперь стриминговый сервис Hulu объявил, что премьера новых эпизодов шоу состоится уже этим летом. Впрочем, точная дата начала выпуска серий пока что остаётся неизвестной.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В готовящемся восьмом сезоне нас ждут 20 новых эпизодов. В продолжении шоу Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна вернутся многие актёры, озвучившие любимых персонажей, в том числе Билли Уэст (Фрай, профессор Хьюберт Фарнсворт, доктор Зойдберг и не только), Кэти Сагал (Лила) и Джон Ди Маджо (Бендер).