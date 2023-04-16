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2 часа назад

Новые серии «Футурамы» начнут выходить этим летом

Игромания.ру

В прошлом году стало известно, что мультсериал «Футурама» вернётся в 2023-м. А теперь стриминговый сервис Hulu объявил, что премьера новых эпизодов шоу состоится уже этим летом. Впрочем, точная дата начала выпуска серий пока что остаётся неизвестной.

Новые серии «Футурамы» начнут выходить этим летом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В готовящемся восьмом сезоне нас ждут 20 новых эпизодов. В продолжении шоу Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна вернутся многие актёры, озвучившие любимых персонажей, в том числе Билли Уэст (Фрай, профессор Хьюберт Фарнсворт, доктор Зойдберг и не только), Кэти Сагал (Лила) и Джон Ди Маджо (Бендер).

Напомним, изначально «Футурама» начала выходить ещё в 1999 году, рассказывая историю доставщика пиццы, который оказывается в Нью-Йорке будущего у своего потомка и начинает работать курьером в компании людей, инопланетян и роботов. При этом седьмой сезон мультсериала завершился ещё 10 лет назад, в 2013-м.

Сериалы,Футурама,Билли Уэст,Джон Ди,Мэтт Грейнинг,Дэвид Коэн,Кэти Сагал,
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