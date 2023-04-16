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Завершились съемки четвертого сезона сериала «Пацаны»

Съёмки четвёртого сезона сериала «Пацаны» завершились. Шоураннер Эрик Крипке в посвящённом окончанию съёмок ролике не смог сдержать эмоций, а также назвал всех коллег «самой ***[лучшей] командой в мире».

Завершились съемки четвертого сезона сериала «Пацаны»
© Чемпионат.com

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Prime Video.

В сети также опубликовали много ярких фотографий с актёрами, исполняющими главные роли.

"Только что засняли самое безумное дерьмо, которое мы можем легально поставить на ваши экраны. Все эти фотографии многое говорят о четвёртом сезоне…"

Когда начнёт выходит четвёртый сезон «Пацанов», пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в этом году.

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