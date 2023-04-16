Завершились съемки четвертого сезона сериала «Пацаны»

Съёмки четвёртого сезона сериала «Пацаны» завершились. Шоураннер Эрик Крипке в посвящённом окончанию съёмок ролике не смог сдержать эмоций, а также назвал всех коллег «самой ***[лучшей] командой в мире».

© Чемпионат.com

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Prime Video.

В сети также опубликовали много ярких фотографий с актёрами, исполняющими главные роли.

"Только что засняли самое безумное дерьмо, которое мы можем легально поставить на ваши экраны. Все эти фотографии многое говорят о четвёртом сезоне…"