Завершились съемки четвертого сезона сериала «Пацаны»
Съёмки четвёртого сезона сериала «Пацаны» завершились. Шоураннер Эрик Крипке в посвящённом окончанию съёмок ролике не смог сдержать эмоций, а также назвал всех коллег «самой ***[лучшей] командой в мире».
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Prime Video.
В сети также опубликовали много ярких фотографий с актёрами, исполняющими главные роли.
"Только что засняли самое безумное дерьмо, которое мы можем легально поставить на ваши экраны. Все эти фотографии многое говорят о четвёртом сезоне…"
Когда начнёт выходит четвёртый сезон «Пацанов», пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в этом году.