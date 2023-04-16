Названа дата выхода сериала по вселенной «Гарри Поттера»

Warner Bros. Discovery объявила, что выпустит телевизионную адаптацию серии книг о Гарри Поттере для своего онлайн-кинотеатра Max, ранее известного как HBO Max.

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Согласно изданию Deadline, дебют шоу ожидается в 2025–2026 годах. К такому выводу журналисты пришли на фоне ребрендинга стримингового сервиса, когда Warner Bros. Discovery необходимо как можно скорее начать производство нового контента.

То же самое касается Джоан Роулинг, чья продюсерская компания сообщила о падении прибыли на 74% по итогам прошлого года.

Подробности кастинга остаются неизвестными. По словам директора HBO и Max Кейси Блойса, в настоящее время они ищут шоураннера. При этом он подтвердил, что внутри компании есть список пожеланий, но заявлений в агентство пока не поступало.