"От некоторых деталей на экране мы были просто в шоке…", - "Песняры" рассказали о сериале "За полчаса до весны"
Первый канал показал начальные серии фильма о популярной белорусской группе, чьи песни - "Березовый сок", "Вологда", "Старый клен", "Алеся" и "Полчаса до весны" по-прежнему на слуху. Обозреватель "РГ" узнал мнение самих музыкантов "Песняров" о байопике "За полчаса до весны".
- Нам уже пишут поклонники, которые просят продолжения! - рассказал "РГ" художественный руководитель ансамбля, клавишник и вокалист Роман Козырев. - Ведь в этом году "Песнярам" исполняется 54 года, и в один, пусть и многосерийный фильм, их историю не уместить.
Пока показаны только первые серии. Что, я думаю, людям больше всего запомнится, когда они досмотрят сериал?! Уверен, что впечатления будут самые разные: от критики до восторгов.
Но самым главным для нас является продолжение интереса к творчеству ансамбля "Песняры" и к нашей стране - Республике Беларусь, как родоначальнице этого замечательного "песняровского жанра".
И нам очень приятно, что благодаря Первому каналу песни на белорусском языке будут звучать по всему миру. Ведь большую часть песен на наших концертах мы исполняем на белорусском. И примерно в середине программы я обычно спрашиваю у зрителей: "Ну как, вы еще не устали от нашего языка?".
Такое происходит и сейчас, в России, где мы гастролируем с февраля, дав более 50 концертов. И зал кричит: "Нет! Пойте дальше!". Ведь белорусский язык очень певучий, и я надеюсь, что зрители в очередной раз вспомнят, как замечательно и красиво пел ансамбль "Песняры".
Какое у нас мнение о сериале?
Мы смотрим его как музыканты. И нам было интересно, какие песни они пели, как делали аранжировки, а режиссер и сценарист посмотрели на все намного шире. Им были важнее личные жизни артистов, их бытовые моменты, детство, что привлекло в музыку. И от некоторых бытовых деталей на экране мы были просто в шоке…