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1 час назад

О чем будет новый комедийный сериал «Друг на час» на ТНТ

РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 17 апреля, на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует показ комедии «Друг на час». «ФедералПресс» узнал, о чем будет сериал.

О чем будет новый комедийный сериал «Друг на час» на ТНТ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Эмиль Никогосян написал очень трогательную историю, заключив ее в комедийный жанр. А я к комедии отношусь очень серьезно», – отметила актриса Марина Васильева.

В главных ролях сериала – Сергей Шакуров и Борис Дергачев. Их абсолютно разные персонажи знакомятся по странному стечению обстоятельств и начинают работать «друзьями на час» – людьми, которые за деньги избавят от одиночества.

В сериале также снялись Марина Васильева, Павел Деревянко, Евгения Симонова, Елена Валюшкина и другие. Шакуров играет экс-педиатра Николая Сергеевича, который на пенсии не знает, как скоротать время. Однажды он идет в некогда любимый ресторан и обнаруживает на его месте клуб, в котором встречает парня Леху (Дергачев).

Парень принимает Николая Сергеевича за своего клиента, купившего «друга на час». Ошибка вскрывается после того, как новые знакомые потратят кучу денег и им ничего не останется, как продолжить общение.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в новом «Шоу Воли» звездные гости будут признаваться в сокровенном, шутить и петь. Первый выпуск показали на ТНТ 16 апреля.

Сериалы,Эмиль Никогосян,Борис Дергачев,Елена Валюшкина,Марина Васильева,Павел Деревянко,Евгения Симонова,Сергей Шакуров,
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