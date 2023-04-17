О чем будет новый комедийный сериал «Друг на час» на ТНТ

Сегодня, 17 апреля, на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует показ комедии «Друг на час». «ФедералПресс» узнал, о чем будет сериал.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Эмиль Никогосян написал очень трогательную историю, заключив ее в комедийный жанр. А я к комедии отношусь очень серьезно», – отметила актриса Марина Васильева.

В главных ролях сериала – Сергей Шакуров и Борис Дергачев. Их абсолютно разные персонажи знакомятся по странному стечению обстоятельств и начинают работать «друзьями на час» – людьми, которые за деньги избавят от одиночества.

В сериале также снялись Марина Васильева, Павел Деревянко, Евгения Симонова, Елена Валюшкина и другие. Шакуров играет экс-педиатра Николая Сергеевича, который на пенсии не знает, как скоротать время. Однажды он идет в некогда любимый ресторан и обнаруживает на его месте клуб, в котором встречает парня Леху (Дергачев).

Парень принимает Николая Сергеевича за своего клиента, купившего «друга на час». Ошибка вскрывается после того, как новые знакомые потратят кучу денег и им ничего не останется, как продолжить общение.