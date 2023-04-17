Вышел трейлер сериала "Балет" с артистами знаковых театров страны

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер сериала "Балет" об изнанке мира классического танца. Премьера - 18 мая.

Главную роль в сериале сыграла Анна Сигалова, режиссёр, актриса, профессор, заведующая кафедрой "Пластическое воспитание актёра", школы-студии МХАТ, заведующая кафедрой "Современной хореографии и сценического танца" Российского института театрального искусства (ГИТИС). Ей досталась роль Руты Майерс, хореографа с мировым именем, которая возвращается в Россию спустя 40 лет и пытается поставить современный спектакль на главной балетной сцене страны. Ей приходится выстраивать отношения с директором театра (его играет Федор Бондарчук) и с худруком (Андрей Пронин).

Судя по трейлеру, зрителей ждет непростое погружение в театральный мир, полный интриг и холодного расчета, и, конечно, идеально поставленных танцевальных партий. В частности, как следует из релиза Wink, будут показаны семь постановок, специально созданных для сериала. Плюс, в проект вошли партии из "Пахиты", "Жизели", "Лебединого озера". Съемки спектаклей проходили в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. Партии исполнили артисты балетных трупп театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана. Кроме того, зрители увидят солистов Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля "Березка".