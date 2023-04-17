"Песняры" оценили рассказывающий о группе сериал

Художественный руководитель ансамбля «Песняры», клавишник и вокалист Роман Козырев рассказал, как в группе оценили рассказывающий о коллективе сериал Первого канала «За полчаса до весны». Его цитирует «Российская газета».

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По словам Козырева, поклонники уже просят продолжения проекта, у которого пока вышли только первые серии. «Самым главным для нас является продолжение интереса к творчеству ансамбля «Песняры» и к нашей стране — республике Беларусь, как родоначальнице этого замечательного «песняровского жанра». И нам очень приятно, что благодаря Первому каналу песни на белорусском языке будут звучать по всему миру», — поделился он.

Сериал, отметил Козырев, участники группы смотрят как музыканты. «Нам было интересно, какие песни они пели, как делали аранжировки, а режиссер и сценарист посмотрели на все намного шире. Им были важнее личные жизни артистов, их бытовые моменты, детство, что привлекло в музыку. И от некоторых бытовых деталей на экране мы были просто в шоке…» — признался он.

«Песняры» существуют с 1969 года. Группа известна по хитам «Косил Ясь конюшину», «Белоруссия», «Вологда», «Березовый сок», «За полчаса до весны», «Беловежская пуща».