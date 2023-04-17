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На HBO стартовал финальный сезон сериала «Барри»

Сегодня на HBO Max стартовал четвёртый сезон сериала «Барри». Посмотреть уже можно два эпизода из восьми. Напомним, что HBO Max не работает в России, однако шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке.

На HBO стартовал финальный сезон сериала «Барри»
© Чемпионат.com

«Барри» — сериал, рассказывающий про киллера, который отправляется Лос-Анджелес, где по воле случая оказывается на курсах актёрского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, Барри немедленно решает стать актёром и начать новую жизнь, забыв прошлое.

Всего будет восемь эпизодов — финальный выйдет 28 мая. После этого сериал подойдёт к концу, так как четвёртый сезон станет последним для шоу.

Главную роль во всех сезонах исполнял Билл Хейдер. В четвёртом сезоне он лично снял все эпизоды.

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