Премьера сериала "Операция "Неман" состоится в конце апреля

"Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну - наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект "СМЕРШ. Продолжение", и он заслуженно вошел в топ просмотров. "Операция "Неман" будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали Победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное - это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним", - говорит директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.