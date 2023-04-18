Премьера сериала "Операция "Неман" состоится в конце апреля

В онлайн-кинотеатре Wink 27 апреля выйдут сразу все пять серий военной драмы "Операция "Неман". А уже в мае премьера сериала состоится в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" - совместный проект телеканалов РЕН ТВ и "Звезда", Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Беларуси. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием "Неман" важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алехиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.
Автор идеи сериала - генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. Режиссер Сергей Виноградов. В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.
"Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну - наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект "СМЕРШ. Продолжение", и он заслуженно вошел в топ просмотров. "Операция "Неман" будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали Победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное - это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним", - говорит директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.
Кстати
Сериал "Операция "Неман" получил приз "РГ" на Втором фестивале стриминговых сервисов Original+. Еще одна награда фестиваля - Приз за самую оригинальную коллаборацию. Не часто увидишь, чтобы и телеканалы, и стриминговые сервисы, и кинокомпании работали в такой связке друг с другом.