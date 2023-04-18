Выйдет первая серия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

В центре сюжета — лирические приключения неизменной четвёрки: Лёши, Славы, Саши и Камиля. Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, они отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чём же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном.