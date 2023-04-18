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4 часа назад

24 апреля выйдет первая серия сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

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Стало известно, что 24 апреля на START выйдет первая серия сериала «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+). Режиссёром проекта выступил Михаил Поляков.

Выйдет первая серия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В центре сюжета — лирические приключения неизменной четвёрки: Лёши, Славы, Саши и Камиля. Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, они отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чём же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном.

Лёша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь, а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас.

В 8-серийной комедии зрители также смогут «подслушать» мысли Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова, увидеть в новых образах Екатерину Варнаву и Максима Виторгана.

«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» — второй совместный сериал «Квартета И» и онлайн-кинотеатра START. Первым стал проект «В Бореньке чего-то нет» (16+), вышедший осенью 2021 года.

Роли исполнили Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов и другие.

Сериалы,Ростислав Хаит,Александр Демидов,Леонид Барац,Михаил Поляков,Гарик Харламов,Камиль Ларин,Максим Виторган,Екатерина Варнава,Дмитрий Нагиев,
18+
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