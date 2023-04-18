В новом фильме Mortal Kombat появится Китана и культовый злодей

Издание That Hashtag Show рассказало, какие персонажи появятся в продолжении фильма Mortal Kombat. Если верить инсайдерам, зрителей ждет дебют трех бойцов.

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Одним из них выступит культовый злодей Шао Кан. Он описывается как мужчина в возрасте 30-50 лет. Он может быть любой внешности: азиатской, латиноамериканской, ближневосточной, смешанной или темнокожей. Актер должен быть высоким и мускулистым. По истории Шао Кан убивает короля Джеррода, занимает трон и превращает свою королеву в слугу-нежить.

Второй выступит Китана, приемная дочь Кана. Видимо, девушка будет одной из центральных героинь в фильме. Он полна гнева из-за того, что Кан убил ее отца.

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Третьим новым бойцом в ленте станет Барака. Это военачальник таркатанов. Хотя в начале он был заклятым врагом Джонни Кейджа, в конце концов он стал его другом.