Сериал «Новичок» продлили на шестой сезон

Телеканал ABC выпустит шестой сезон полицейской драмы «Новобранец»/«Новичок». В этот раз шоу преодолеет отметку в 100 выпущенных серий.
Напомним, сюжет сериала рассказывает историю сорокалетнего Джона Нолана, в роли которого Нэйтан Филлион. Мужчина после развода и кризиса жизни переезжает в Лос-Анджелес. В «городе ангелов» он поступает на службу в полицию. Ему приходится учиться новому, но жизненный опыт помогает ему справляться с трудностями.
Сейчас выходят серии пятого сезона, который завершится 2 мая. В главных ролях помимо Филлиона — Мелисса О’Нил (Люси Чен), Титус Макин (Джексон Уэст) и Эфтон Уильямсон (Талия Бишоп).