Сериал «Новичок» продлили на шестой сезон

Телеканал ABC выпустит шестой сезон полицейской драмы «Новобранец»/ «Новичок» . В этот раз шоу преодолеет отметку в 100 выпущенных серий.

Напомним, сюжет сериала рассказывает историю сорокалетнего Джона Нолана, в роли которого Нэйтан Филлион. Мужчина после развода и кризиса жизни переезжает в Лос-Анджелес. В «городе ангелов» он поступает на службу в полицию. Ему приходится учиться новому, но жизненный опыт помогает ему справляться с трудностями.