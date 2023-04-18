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2 часа назад

СМИ: сериал «Новичок» продлили на шестой сезон

Игромания.ру

Телеканал ABC выпустит шестой сезон полицейской драмы «Новобранец»/«Новичок». В этот раз шоу преодолеет отметку в 100 выпущенных серий.

СМИ: сериал «Новичок» продлили на шестой сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, сюжет сериала рассказывает историю сорокалетнего Джона Нолана, в роли которого Нэйтан Филлион. Мужчина после развода и кризиса жизни переезжает в Лос-Анджелес. В «городе ангелов» он поступает на службу в полицию. Ему приходится учиться новому, но жизненный опыт помогает ему справляться с трудностями.

Сейчас выходят серии пятого сезона, который завершится 2 мая. В главных ролях помимо Филлиона — Мелисса О’Нил (Люси Чен), Титус Макин (Джексон Уэст) и Эфтон Уильямсон (Талия Бишоп).

Сериалы,Город ангелов,Новичок,Джон Нолан,
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