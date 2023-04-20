Что известно о новом спин-оффе по «Игре престолов»

Новый приквел культового сериала «Игра престолов», основанный на книгах Джорджа Р. Р. Мартина «Данк и Эгг», официально разрабатывается на HBO .

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Такое объявление было сделано во время презентации Warner Bros. Discovery для прессы и инвесторов 12 апреля. "Рамблер" расскажет все, что известно о предстоящем приквеле легендарного сериала.

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Известно, что шоу будет основано на серии фантастических новелл Мартина, рассказывающих о приключениях сира Дункана Высокого (Дунка) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг) за 90 лет до событий «Песни льда и пламени».

В настоящее время сериал называется «Рыцарь семи королевств: Рыцарь изгороди». Официальный логлайн гласит:

«За столетие до событий «Игры престолов» по Вестеросу бродили два маловероятных героя… молодой, наивный, но отважный рыцарь, сир Дункан Высокий, и его миниатюрный оруженосец Эгг. Действие происходит в эпоху, когда династия Таргариенов все еще удерживает Железный трон, а слава о последнем драконе еще не ушла из памяти живых. Великие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных и несравненных друзей».

Мартин будет сценаристом и исполнительным продюсером, как и Айра Паркер, которая была со-исполнительным продюсером в первом сезоне «Дома дракона». Ветераны «Игры престолов» и «Дома дракона» Райан Кондал и Винс Джерардис будут исполнительными продюсерами.

На сегодняшний день Мартин опубликовал три новеллы из серии «Рассказы о Дунке и Эгге»: «Межевой рыцарь » в 1998 году, «Заклятый меч» в 2003 году и «Таинственный рыцарь» в 2010 г. Затем три новеллы были собраны и опубликованы вместе, как «Рыцарь Семи Королевств» в 2015 году.

Это последний известный пока проект HBO о Вестеросе. После глобального успеха «Игры престолов» студия к разработке ряда шоу, действие которых происходит во вселенной, созданном Мартином.