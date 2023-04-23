Что было в первом фильме про "Симпсонов", который вышел задолго до сериала

Сериал "Симпсоны" был создан Мэттом Грейнингом в 1987 году. Идея сериала пришла к нему, когда он работал над комиксом "Life in Hell". Грейнинг решил создать анимационный сериал о семье, которая живет в американском городке Спрингфилде.

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Первоначально Грейнинг предложил свою идею телеканалу ABC, но они отказались. Затем он обратился в Fox Broadcasting Company, которая согласилась на производство сериала.

Однако не все фанаты сериала знают, что начинался он не так, как мы привыкли его видеть, а с серии короткометражных фильмов, которые были показаны в качестве повторяющегося фрагмента в развлекательном телесериале канала Fox в «Шоу Трейси Уллман».

Первая серия под названием "Спокойной ночи" вышла в эфир 19 апреля 1987 года. В шоу-прародителе Симпсонов представлены Гомер , Мардж , Барт , Лиза и Мэгги , а также несколько второстепенных персонажей, но выглядели они несколько иначе.

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В первой серии по сюжету Гомер желает Барт спокойной ночи , заставляя ее задуматься о природе разума. Мардж желает Лизе спокойной ночи, вызывая у нее страх перед клопами. Затем Мардж поет «Rock-a-bye Baby» Мэгги , вызывая у нее ужас. Все трое детей собираются в кровати Гомера и Мардж. Этот короткометражный фильм был показан в более позднем эпизоде Симпсонов «The Simpsons 138th Episode Spectacular».

Последним короткометражным фильмом стал «Симпсоны на ТВ», первоначально вышедший в эфир 14 мая 1989 года. Симпсоны позже дебютировали 17 декабря 1989 года как независимый сериал с рождественским выпуском.

Сериал быстро стал популярным благодаря своему юмору и необычным персонажам. "Симпсоны" получили множество наград, включая 34 премии Эмми.