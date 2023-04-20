Анимационная компания "Ярко" выпустила новый мультсериал "Тикабо"

"Рады представить нашим зрителям новый анимационный сериал для самой чуткой аудитории - малышей от 0 до 4 лет. Создавать такие проекты особенно сложно, поскольку завоевывать внимание нужно у самых маленьких, одновременно заслужив доверие мам и пап, - сказала генеральный директор, генеральный продюсер "Ярко" Альбина Мухаметзянова. - Именно родители выбирают контент, который должен соответствовать всем требованиям - быть безопасным, познавательным и развлекательным одновременно".