$81.65+0.0589.37-0.20

Анимационная компания "Ярко" выпустила новый мультсериал "Тикабо"

Российская анимационная студия "Ярко" выпустила новый музыкально-познавательный детский мультсериал "Тикабо". Первый эпизод уже доступен на официальном Rutube-канале студии в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко".

Анимационная компания "Ярко" выпустила новый мультсериал "Тикабо"
© Кадр из мультфильма

"Рады представить нашим зрителям новый анимационный сериал для самой чуткой аудитории - малышей от 0 до 4 лет. Создавать такие проекты особенно сложно, поскольку завоевывать внимание нужно у самых маленьких, одновременно заслужив доверие мам и пап, - сказала генеральный директор, генеральный продюсер "Ярко" Альбина Мухаметзянова. - Именно родители выбирают контент, который должен соответствовать всем требованиям - быть безопасным, познавательным и развлекательным одновременно".

Тикабо - необычные существа, коллекционирующие все самое интересное в мире человека. Задача тикабо в каждой серии мультсериала - собрать тематический набор из имеющихся игрушек и вещей. В мире людей героев сопровождает воспитатель Ня. Его озвучил актер кино и дубляжа Даниил Эльдаров, известный зрителям как русский голос супергероя Капитана Америка из серии экранизации комиксов Marvel.

В первый сезон мультсериала войдет 26 эпизодов хронометражем по пять минут каждый. Новая серия будет выходить каждую неделю. Автор идеи нового проекта - российский сценарист и шоураннер Олег Козырев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий