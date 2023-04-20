Анимационная компания "Ярко" выпустила новый мультсериал "Тикабо"
Российская анимационная студия "Ярко" выпустила новый музыкально-познавательный детский мультсериал "Тикабо". Первый эпизод уже доступен на официальном Rutube-канале студии в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко".
"Рады представить нашим зрителям новый анимационный сериал для самой чуткой аудитории - малышей от 0 до 4 лет. Создавать такие проекты особенно сложно, поскольку завоевывать внимание нужно у самых маленьких, одновременно заслужив доверие мам и пап, - сказала генеральный директор, генеральный продюсер "Ярко" Альбина Мухаметзянова. - Именно родители выбирают контент, который должен соответствовать всем требованиям - быть безопасным, познавательным и развлекательным одновременно".
Тикабо - необычные существа, коллекционирующие все самое интересное в мире человека. Задача тикабо в каждой серии мультсериала - собрать тематический набор из имеющихся игрушек и вещей. В мире людей героев сопровождает воспитатель Ня. Его озвучил актер кино и дубляжа Даниил Эльдаров, известный зрителям как русский голос супергероя Капитана Америка из серии экранизации комиксов Marvel.
В первый сезон мультсериала войдет 26 эпизодов хронометражем по пять минут каждый. Новая серия будет выходить каждую неделю. Автор идеи нового проекта - российский сценарист и шоураннер Олег Козырев.