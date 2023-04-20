Lionsgate Television намерена снять сериал по вампирской саге «Сумерки»

Канадско-американская компания Lionsgate Television уже начала разработку сериала.

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Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники пишет, что организация снимет шоу по оригинальной вампирской саге «Сумерки». Напомним, что фильмы – это экранизация романов Стефани Майер.

Пока неизвестно, будет ли сериал ремейком или же писательница будет ответственна за новую экранизацию.

Нет информации и о том, на какой платформе будет транслироваться шоу. Неизвестны и сроки съёмок, а также дата выхода сериала.

Сценаристом назначили Шинейд Дейли. Ранее она работала над проектом «Ходячие мертвецы: Потусторонний мир» и «Спускайся».