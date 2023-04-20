Интрига раскрыта: что покажут в финальной серии скандальной «Короны»

«Корона» — один из самых обсуждаемых и скандальных сериалов за последние несколько лет. Проект получил высокие оценки критиков за актерскую игру, режиссуру, сценарий и операторскую работу, однако то и дело сталкивался с критикой: его создателей ругали за то, что они копаются в грязном белье королевской семьи, и поднимают темы, которые уже давно должны были кануть в лету (например, темы адюльтеров Карла III и смерти принцессы Дианы). Сейчас режиссеры работают над последним (шестым) сезоном сериала, после которого проект закроют. О чем расскажут последние серии «Короны», читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из сериала "Корона"

Источники Daily Mail утверждают, что в последней серии создатели шоу покажут свадьбу Карла III и Камиллы. Кадры будут сняты в Йоркском соборе — он заменит часовню Святого Георгия в Виндзоре, где король и королева поженились в 2005 году. Шоураннеры хотят, чтобы история закончилась на положительном событии и оставила приятное послевкусие.

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«В течение нескольких месяцев казалось, что сериал подстрекает публику, бессердечно рассказывая историю смерти Дианы и расстраивая принцев Уильяма и Гарри. Поэтому было принято решение красиво закончить. Свадьба Карла III и Камиллы станет большим праздником и по-настоящему счастливым моментом в истории монархии. Эта сюжетная линия также прекрасно вписывается в год коронации», — отметил инсайдер.

«Но есть некоторые сотрудники, которые видят во всем этом циничный шаг. Netflix не хочет, чтобы его аудитория была расстроена пересказом трагической смерти Дианы», — добавил источник.

Отметим, что шестой сезон станет единственным сезоном сериала «Корона», который будет снят после смерти королевы Елизаветы II.