Вышел первый трейлер сериала "Уроки химии"

События сериала будут разворачиваться в 50-х годах прошлого века, а в центре истории окажется Элизабет Зотт — девушке, которая в патриархальном обществе стремится заниматься наукой. На пути к желаемой цели она встречает множество препятствий, ставящих крест на ее карьере в НИИ. После увольнения из лаборатории, героиня Ларсон пробует свои силы в кулинарном шоу на ТВ, намереваясь научить нацию намного большему, чем просто очередным рецептам. Подход Зотт срабатывает и она мгновенно становится звездой шоу с многомиллионной аудиторией.