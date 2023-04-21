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Вышел первый трейлер сериала "Уроки химии"

Вышел первый трейлер сериала "Уроки химии" с Бри Ларсон в главной роли. Будущий проект Apple TV+ является экранизацией одноименного литературного бестселлера Бонни Гармус.

Главную роль в сериале исполнила звезда Marvel и франшизы "Форсаж" Бри Ларсон.

События сериала будут разворачиваться в 50-х годах прошлого века, а в центре истории окажется Элизабет Зотт — девушке, которая в патриархальном обществе стремится заниматься наукой. На пути к желаемой цели она встречает множество препятствий, ставящих крест на ее карьере в НИИ. После увольнения из лаборатории, героиня Ларсон пробует свои силы в кулинарном шоу на ТВ, намереваясь научить нацию намного большему, чем просто очередным рецептам. Подход Зотт срабатывает и она мгновенно становится звездой шоу с многомиллионной аудиторией.

Премьера "Уроков химии" назначена на осень 2023 года.

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