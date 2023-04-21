Казакова не взяли в продолжение «Папиных дочек» из-за инвалидности

«Прошлом летом мне позвонили, спросили, буду ли я сниматься. Я ответил, что буду, но есть загвоздка. Из-за того, что я сломал ноги в 2020 году, мне должны были повесить аппарат Елизарова. Сказали, что с ним буду бегать и прыгать, но займет время от 6 до 10 месяцев. Видимо, они передумали», — рассказал артист в студии шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия-1».