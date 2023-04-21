Михаила Казакова не взяли в продолжение «Папиных дочек» из-за инвалидности
35-летний российский актер театра и кино Михаил Казаков не получил роль в продолжении сериала «Папины дочки».
Отметим, что съемки российского сериала уже завершились. Там сыграли почти все актеры того состава, за исключением Дарьи Мельниковой и Михаила Казакова.
По словам актера, игравшего роль Ильи Полежайкина, ранее он дал свое согласие на съемки продюсерам проекта по телефону.
«Прошлом летом мне позвонили, спросили, буду ли я сниматься. Я ответил, что буду, но есть загвоздка. Из-за того, что я сломал ноги в 2020 году, мне должны были повесить аппарат Елизарова. Сказали, что с ним буду бегать и прыгать, но займет время от 6 до 10 месяцев. Видимо, они передумали», — рассказал артист в студии шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия-1».
Напомним, что Казаков оступился и упал с 12-метровой высоты. Актер получил 22 компрессионных перелома и перенес ряд операций. Хирурги по частям собирали сломанные кости ног артиста. Сейчас же актер уже может ходить, но до полного выздоровления еще далеко.