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Михаила Казакова не взяли в продолжение «Папиных дочек» из-за инвалидности

35-летний российский актер театра и кино Михаил Казаков не получил роль в продолжении сериала «Папины дочки».

Казакова не взяли в продолжение «Папиных дочек» из-за инвалидности
© Кадр из сериала «Папины дочки»

Отметим, что съемки российского сериала уже завершились. Там сыграли почти все актеры того состава, за исключением Дарьи Мельниковой и Михаила Казакова.

По словам актера, игравшего роль Ильи Полежайкина, ранее он дал свое согласие на съемки продюсерам проекта по телефону.

«Прошлом летом мне позвонили, спросили, буду ли я сниматься. Я ответил, что буду, но есть загвоздка. Из-за того, что я сломал ноги в 2020 году, мне должны были повесить аппарат Елизарова. Сказали, что с ним буду бегать и прыгать, но займет время от 6 до 10 месяцев. Видимо, они передумали», — рассказал артист в студии шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что Казаков оступился и упал с 12-метровой высоты. Актер получил 22 компрессионных перелома и перенес ряд операций. Хирурги по частям собирали сломанные кости ног артиста. Сейчас же актер уже может ходить, но до полного выздоровления еще далеко.

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