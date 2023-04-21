В Сети вышел сериал "Завет"

Сериал под названием "Завет", снятый в формате скринлайф (то есть действие происходит на экране гаджета), в пятницу, 21 апреля, вышел в онлайн-кинотеатре Okko. Развлекательный формат сериала ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.

Древнейшие тексты "переведены" на современный язык цифровых коммуникаций, более понятный новому поколению. Всего в проекте 25 серий, первые пять созданы при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Хрестоматийные сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, создание Ноева ковчега и многие другие теперь можно посмотреть на экранах смартфонов. Каждая история пересказана в наиболее привычном для целевой аудитории проекта сверхкоротком формате - от 2 до 4 минут. Диапазон использованных в скринлайфе изображений варьируется от картин старых мастеров, икон и библейских иллюстраций до абстракций XX века, эмодзи и самых узнаваемых интернет-мемов.

Озвучил серии актер и телеведущий Арсений Попов, произведен сериал студией "Скринлайф". Идея "Завета" принадлежит режиссеру и продюсеру Тимуру Бекмамбетову. Среди консультантов - как ведущие историки и искусствоведы, так и российские религиозные деятели: протоиерей Павел Великанов и профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прямая речь

Владимир Легойда, российский церковный и общественный деятель, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения:

"Христианское свидетельство невозможно без творческих новшеств, тогда оно становится живым и достигающим сердца многих людей. Надеюсь, "Завет" станет таким проектом".

Мария Затуловская, продюсер сериала "Завет":