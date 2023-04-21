$81.62-0.0489.46+0.09

В Сети вышел сериал "Завет"

Сериал под названием "Завет", снятый в формате скринлайф (то есть действие происходит на экране гаджета), в пятницу, 21 апреля, вышел в онлайн-кинотеатре Okko. Развлекательный формат сериала ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.

Древнейшие тексты "переведены" на современный язык цифровых коммуникаций, более понятный новому поколению. Всего в проекте 25 серий, первые пять созданы при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Хрестоматийные сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, создание Ноева ковчега и многие другие теперь можно посмотреть на экранах смартфонов. Каждая история пересказана в наиболее привычном для целевой аудитории проекта сверхкоротком формате - от 2 до 4 минут. Диапазон использованных в скринлайфе изображений варьируется от картин старых мастеров, икон и библейских иллюстраций до абстракций XX века, эмодзи и самых узнаваемых интернет-мемов.

Озвучил серии актер и телеведущий Арсений Попов, произведен сериал студией "Скринлайф". Идея "Завета" принадлежит режиссеру и продюсеру Тимуру Бекмамбетову. Среди консультантов - как ведущие историки и искусствоведы, так и российские религиозные деятели: протоиерей Павел Великанов и профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прямая речь

Владимир Легойда, российский церковный и общественный деятель, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения:

"Христианское свидетельство невозможно без творческих новшеств, тогда оно становится живым и достигающим сердца многих людей. Надеюсь, "Завет" станет таким проектом".

Мария Затуловская, продюсер сериала "Завет":

"Завет" - это прежде всего образовательно-просветительский проект, ведь ветхозаветные сюжеты - это основа всей европейской культуры. Проект выполнен максимально бережно и уважительно к первоисточникам, при этом с присущей эпохи интернета изрядной долей постиронии. Это такой трибьют нашего нового - цифрового - времени в адрес вечных сюжетов мировой культуры".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий