На Amazon подали в суд за плагиат

Руководство компании Amazon и авторы сценария сериала "Властелин колец: Кольца власти" получили иск от писателя Деметриуса Полихрона, который утверждает, что шоу было поставлено с использованием его книги, являющейся фанфиком на основе произведений Толкина.

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По данным Radar Online, возмущенный писатель требует с создателей сериала 250 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда, а также признания самого факта плагиата.

В Amazon хранят молчание, а в публикации отмечается, что фанфик писатель создал в 2017 году и в течение двух лет пытался связаться с родственниками Толкина, чтобы они оценили его произведение. В отчаянии автор просто отправил книгу по почте внуку писателя и стал жить дальше.

А потом вышел сериал. В нем внимательный Полихрон обратил внимание на диалоги и сюжетные линии, которые очень уж похожи на те, что он описал.